Punane Rist kutsub üles peatama küberrünnakuid haiglate ja teadusasutuste vastu

Teisipäeval avaldatud pöördumises, millele andsid allkirja mitmed poliitikud ning organisatsioonid, palus Punane Rist lõpetada kõik küberrünnakud tervishoiu- ja teadusasutuste vastu. Rünnakud seavad ohtu inimeste elud ning valitsustel tuleb pakkuda asutustele tõhusamat kaitset. Organisatsioon loodab, et riigid pööravad enam tähelepanu süüdlaste leidmisele ja vastutusele võtmisele.

Kuu aega enne pöördumist korraldati küberrünnak Tšehhi tervishoiusüsteemi vastu ning see pälvis tugeva reaktsiooni ka Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeolt, kes lubas rünnaku korraldajatele tõsiseid tagajärgi. Tšehhi ega Ameerika Ühendriikide võimud pole seni avaldanud, kes oli rünnaku taga.

Viimastel kuudel on küberkurjategijad võtnud sihikule haiglad ning meditsiiniasutused. Ründajad on saanud ligipääsu salastatud andmetele ning ähvardavad neid avaldada. Samuti on esitatud mitmeid rahanõudeid ning üritatud varastada teadusasutustelt koroonaviiruse raviga seotud informatsiooni.