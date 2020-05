Haiti voodoo-preestrid asusid võitlusse koroonaviirusega

Haitil, kus lääne tervishoiuteenuseid napib ja need on paljude jaoks liiga kallid, loodavad elanikud sageli voodoo-preestrite ja preestrinnade ravimtaimedele ja rituaalidele. «Me elame riigis, kus tervishoiusüsteem ei suuda pandeemia väljakutsetele reageerida, seetõttu tugineme selle asemel looduslikele abinõudele,» ütles Mambo Lamercie Charles. «Pean oma templit kliinikuks.»

Haiti voodoo usujuhi Carl Henri Desmornesi sõnul on preestritel kohustus hoolitseda inimeste heaolu eest. Viiruse levik on riigis viimase kahe nädala jooksul suurenenud pea viis korda – kinnitatud on 865 Covid-19 haigusjuhtumit ja kohalike hulgas levib «salapärane palavik».