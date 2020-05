Teadlased selgitavad, kas väljas söömine on praegu ohutu

Koroonaviirusega seotud eriolukord on mitmes riigis lõppenud, kuid inimesed on jätkuvalt ettevaatlikud ning järgivad ohutusnõudeid ja soovitusi. Teadlased selgitavad, kas väljas söömine on praegusel ajal ohutu ja mida peaks rahvarohkes kohas einestades silmas pidama, vahendab New York Times.