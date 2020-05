Maailma Terviseorganisatsioon: järgmine koroonaviiruse laine võib puhkeda iga hetk

Samal ajal kui mitmes Euroopa riigis on hakanud Covid-19 juhtumite arv vähenema, on see mitmel pool suurenemas. Lõuna-Ameerikas, Aasias ja mitmes Aafrika riigis on juhtumite arv jätkuvalt tõusmas. Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab, et kuna viirus pole maailmast kadunud ning teadlased ei ole suutnud seni välja töötada vaktsiini ega ravi, tuleb piirangute leevendamisel olla ettevaatlik. Samuti tuleb arvestada võimalusega, et viiruse võimalikud mutatsioonid suurendavad ajapikku nakkusohtu.

Teadlaste sõnul on võimalik, et viirus hakkab uuesti intensiivsemalt levima juba paari kuu pärast. Samuti on juba leitud, et riikides, kus piirangud liiga kiiresti eemaldati, on juhtumite arv taas suurenemas. Seetõttu on oluline, et riigid valmistuksid järgmisteks haiguspuhanguteks ning parandaksid haiglate ja haiglapersonali valmisolekut järgmiseks eriolukorraks.