Teadlased selgitasid välja, kas koroonaviiruse mutatsioonid suurendavad nakatumise riski

Uuringu käigus analüüsiti viiruse genoome 15 000 nakatunul 75 riigist ning uuring ootab teaduslikku kinnitust. Uuring põhineb varasemalt kinnitust leidnud teadustööl, mis avaldati väljaandes Genetics and Evolution ning mille käigus uuriti SARS-CoV-2 genoomi.

«Teadlased avastavad järjest enam viiruse mutatsioone ning sellega kaasneb küsimus, et kas mutatsioonid suurendavad nakatumise või surma riski,» selgitas uuringu autor Francois Balloux Londoni Ülikooli Kolledži geneetika instituudist. Uuringu käigus selgitati välja, et SARS-CoV-2 mutatsioonid ei ole nakkusohtlikumad ega põhjusta rohkem surmajuhtumeid.

Koroonaviiruste mutatsioonid tekivad siis, kui viirus puutub rakkudes kokku ning reageerib teiste viirustega või kui viirus modifitseerub nakatunu immuunsüsteemi tõttu. Enamik mutatsioone viiruse nakkusohtlikkust ei mõjuta, kuid mõned mutatsioonid võivad aidata viirusel kiiremini levida või põhjustada organismis rohkem kahju. Seetõttu on oluline uurida, kuidas koroonaviiruse mutatsioonid viiruse levikut mõjutavad.

Teadlased uurisid 31 erinevat SARS-CoV-2 mutatsiooni, et näha, kas mutatsioonid levivad kiiremini kui viiruse algversioonid. Uuringu käigus selgus, et enamik mutatsioone on tekkinud kokkupuutel inimeste immuunsüsteemiga ning viirus seeläbi ohtlikumaks muutunud ei ole.