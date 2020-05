ENNE JA PÄRAST ⟩ Vähekindlustatud inimesed, kellele kingiti uus naeratus

Paljude inimeste jaoks on terved hambad puhas luksus ja nad lihtsalt ei saa seda endale lubada. Tänu doktor Rossile ja tema 2016. aastal loodud MTÜle Por1sorriso on avanenud nii mõnelgi võimalus saada abi tasuta.

Teie ees on valik pilte inimestest, kellel on juba õnnestunud doktor Rossilt abi saada. No vaadake ometi neid ilusaid naeratusi, mida pole põhjust enam varjata!