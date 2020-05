Teadlased avaldasid, mil määral mõjutab diabeet Covid-19 suremust

Värske uuringu tulemused avaldati Ühendkuningriigi riikliku tervishoiuteenistuse veebilehel eelprindina . Ühendkuningriigis elab 61 414 470 inimest, neist 263 830 (0,4 protsendil) isikul on diagnoositud 1. tüüpi diabeet ja 2 864 670 isikul (4,7 protsendil) – 2. tüüpi diabeet.

Ajavahemikul 1. märts – 11. mai 2020 suri 23 804 Covid-19 haiget. Kolmandikul surnutest oli diabeet: 31,4 protsendil 2. tüüpi diabeet ning 1,5 protsendil 1. tüüpi diabeet. Seega on 2. tüüpi diabeediga haigetel 3,5 korda suurem risk ning 1. tüüpi diabeediga haigetel 2,03 korda suurem risk surra Covid-19 põdemise ajal võrreldes diabeeti mittepõdevate isikutega.

Uuringust ilmnes, et koroonaviirushaigusse surnute keskmine vanus oli 78,6 eluaastat ja 61,5 protsenti neist olid mehed. Samuti oli suurem surmarisk koronaarhaigusega isikutel. Olulisim surma riskitegur Covid-19 korral on vanus: üle 80 aasta vanustel on Covid-19 korral mitmeid kordi suurem surmarisk kui alla 40-aastastel isikutel.