Kui kaugel ollakse mai lõpus koroonaviiruse vaktsiinist?

Haiguse leviku peatajaks saab aga olla üksnes tõhusalt toimiv vaktsiin. Kui inimene SARS-COV-2 viirusest põhjustatud haiguse läbi põeb, tekivad tema organismis (praegu küll teadmata ajaks) antikehad. Toimiva vaktsiini manustamisel tekivad inimeses samuti viiruse vastu kaitsvad antikehad, kuid selleks pole vaja haigust läbi põdeda.

Aprilli lõpus oli kliinilistesse uuringutesse jõudnud seitse SARS-COV-2 vaktsiini. Kuu aja jooksul on neile lisandunud veel viis. Lisandunute kohta leiab teavet allpool.

Vaktsiin on ravim ja enne kui ravim müügile jõuab, peab see läbima kolm uuringute etappi:

laboris tehtav arendustegevus, mille käigus töötatakse välja vaktsiini toimeaine ja koostis; eelkliiniline etapp, mille käigus testitakse vaktsiini ohutust ja tõhusust katseloomadel; kliiniliste uuringute etapp, kus vaktsiini ohutusprofiil tehakse kindlaks inimestel ja hinnatakse, kas neil tekib ootuspärane immuunsus.

Kliinilised uuringud jagatakse omakorda kolmeks faasiks:

esimene faas, kus vaktsiini testitakse väikesel hulgal tervetel vabatahtlikel, et veenduda vaktsiini ohutuses;

teine faas, kus kogutakse andmeid tõhususe ja sobiva doosi kohta;

Kui esimese ja teise faasi uuringutes selgub, et vaktsiin on tõhus ehk tekitab immuunsuse ja selle ohutusprofiil on hea, alustatakse kolmanda faasi uuringutega, mille eesmärgiks on põhjapanevalt vaktsiini ohutust ja tõhusust tõestada. Nendesse kaasatakse rohkem inimesi, eeldatavalt riskirühmadesse kuuluvaid isikuid (nt meditsiinitöötajaid), kes saavad juba uuringus osaledes kaitsta end võimaliku nakatumise eest.

Mõnikord otsustatakse kliiniliste uuringute esimene ja teine faas ühildada. Ka mitmete SARS-COV-2 vaktsiinikandidaatide kliiniliste uuringute esimene ja teine faas on ühildatud. Nii on tehtud näiteks Hiinas firma Sinovac Research and Development poolt arendatava inaktiveeritud vaktsiiniga ja mitmes riigis kliinilisse uuringusse läinud mRNA põhise vaktsiiniga BNT162.

Viimased arengud

Viimastel nädalatel on enim tähelepanu pälvinud uudiseks Moderna Therapeutics’i arendatava mRNA vaktsiini jõudmine teise faasi kliinilisse uuringusse. Firma teatas, et nende liposoomidesse pakitud mRNA-l põhinev vaktsiin osutus vabatahtlikele katsealustele manustades ohutuks ja tekitas kaheksal inimesel verre haiguse läbipõdenutega võrreldava koguse antikehi. Samuti väidab firma, et antikehad, mis organismis vaktsiini mõjul tekkisid, suutsid laboritingimustes viiruse nakatamisvõime peatada. Sellist tüüpi antikehi nimetatakse neutraliseerivateks antikehadeks ja kui need vaktsiini mõjul tekivad, võib eeldada vaktsiini tõhusust. Samas on tegu veel ametlikult publitseerimata tulemustega, mis tähendab, et sõltumatud eksperdid pole katsete läbiviimisele ja tulemuste usutavusele omapoolset hinnangut andnud.

Kui papilloomiviiruse ja rotaviiruse vaktsiinide väljatöötamiseks kulus nt 15 aastat, siis SARS-COV-2 vaktsiin planeeritakse valmis saada 18 kuuga.