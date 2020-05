Uuringust on selgunud, et võimalik Covid-19 vaktsiin on ohutu ning tõhus

Uuringu esimeses etapis selgitati välja, kas vaktsiin on inimestele ohutu ning milline peaks olema vaktsiini doos. Katses osales 108 tervet täiskasvanut, kes jaotati kolme rühma ning iga rühm sai erineva doosi vaktsiini. Tulemustest selgus, et kõik kolm doosi andsid inimestele 14 päeva jooksul immuunkaitse. 28 päeva jooksul inimestel kõrvaltoimeid ei tekkinud.

Uuringu tulemused avaldati väljaandes The Lancet ning teadlaste hinnangul on vaktsiin ohutu ning aitab viiruse vastu võidelda. Vaktsiin vajab edasist uurimist, sest esialgsetes katsetes osalenud inimeste hulk oli väike ning enne võimaliku vaktsiini kasutusele jõudmist tuleb selle toimet pikema aja vältel uurida.

Teadlased hoiatavad, et koroonaviiruse vaktsiini välja töötamine on raske ning esialgsete tulemuste põhjal ei saa olla kindel, et vaktsiin pakub Covid-19 eest täielikku kaitset. Katsete tulemused on küll positiivsed, kuid universaalse vaktsiini välja töötamisest ollakse veel kaugel.