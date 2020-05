Kanepist loobuda soovijad saavad nüüd abi veebinõustamisest üle kogu Eesti

Eriolukord on lõppenud, kuid keegi ei oska praegu veel hinnata selle lühi- ega pikaajalist mõju vaimsele tervisele. Pingelise olukorraga toimetulemiseks kasutavad inimesed erinevaid meetodeid ja üks neist võib olla kanepi tarvitamine. Programmi võib pöörduda kõikide kanepi tarvitamisest tingitud muredega, olgu selleks keeruliseks muutunud suhted lähedastega, keskendumisvõime vähenemine, raskused uinumisel või kanepi ostuks kuluva raha summa suurenemine.

«Meie eesmärk on motiveerida kanepit tarvitavatel inimestel leida üles põhjused, mis kanepi tarvitamiseni on viinud ning läbi nõustamise suunata neid kanepitarvitamist vähendama või lõpetama. Kui varem oli programm kättesaadav vaid Tallinnas ja toimus füüsiliste kohtumistena, siis eriolukord tingis kohtumisi läbi viima veebinõustamise vormis. See aga andis võimaluse teenus üle-eestiliseks laiendada,» ütles Kadri Pahla MTÜ-st Peaasjad Nõustamine.