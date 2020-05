Teadlased selgitavad, kes ei tohiks kaitsemaske kanda

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele õhus lendlevate piiskade kaudu, mis satuvad õhku rääkides, köhides või aevastades. Hongkongi teadlaste hinnangul võivad kaitsemaskid vähendada Covid-19 levimise riski kuni 75 protsenti. Seetõttu soovitavad eksperdid maski kanda ühistranspordis ja ostukeskustes, kus liigub päeva jooksul palju inimesi ning nakatumise oht on suurem.

Ameerika Ühendriikide teadlaste sõnul aga ei tohiks näomaski kanda alla 2-aastased lapsed, inimesed, kes kannatavad hingamisraskuste all või inimesed, kes ei ole suutelised ise maski eemaldama. Oluline on jälgida, et maski kandvatel lastel ei tekiks hapnikupuudust.