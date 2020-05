Regionaalhaigla andis üle kõrgeima tunnustuse

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu kasutab dr Valdo Toome kirjeldamiseks kolme märksõna – usaldusväärsus, sportlikkus ja tarkus. «Dr Toome ei hoia oma tarkust endale vaid jagab seda heal meelel ka teistega,» ütles Peedu. «Tal on just see iseloomujoon, mida tervishoiumaastikul on veel vajaka. See on taandumistarkus, mis näitab küpsust, austust nii enda kui teiste vastu, seda, et on valmis saadud millegi suurega ja aeg on liikuda edasi, olles üles kasvatanud järeltulijad. Seeläbi saab tema elutöö edukalt jätkuda ka järgmistel aastakümnetel,» lisas Peedu.