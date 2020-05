USA teadlased andsid hinnangu antikehatestide täpsusele

«Enamikus riikides, sealhulgas piirkondades, mis on tugevalt kannatada saanud, on SARS-CoV-2 antikehade levimus eeldatavalt madal, ulatudes vähem kui 5 protsendilt 25 protsendini, nii et katsetamine võib anda rohkem valepositiivseid tulemusi ja vähem valenegatiivseid tulemusi,» teatas amet.

Valepositiivne tähendab, et testitulemuse kohaselt on inimene olnud nakatunud, kui nad tegelikult pole seda olnud. Praegu on vähe tõendeid selle kohta, kas nakatumine annab inimestele kestva immuunsuse hilisema nakatumise suhtes, kuid arstid muretsevad, et positiivse antikehatesti korral käituvad inimesed justkui immuunsed.