Teadlased avastasid geenmutatsiooni, mis muudab kõhnemaks

Tartu ülikooli genoomika instituudi juhtivteadur Reedik Mägi ütles «Terevisioonis», et kõnealune geen on kõigil inimestel olemas. Juhul kui selle geeniga on midagi juhtunud, on meil veidi kehvem võime energiat kasutada, seetõttu energia tarvidus suureneb ja meie keha ladustab vähem rasva.