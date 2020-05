Martin Kadai: Eestis oli koroonaviiruse puhang, mitte epideemia

«Epideemia definitsioon on voolav ja siin ei ole numbrilisi väärtusi. Oleme ka omakeskis seda arutanud, aga pigem kaldun arvama, et Eestis oli koroonaviiruse puhang, mitte epideemia, sest ägedate hingamisteede nakkuste puhul epideemia lävend on oluliselt suurem. Küll aga tuleb arvestada sellega, et kui maailm tervikuna käsitleb haigusepuhangut pandeemiana, siis ka see on oluline faktor,» rääkis Kadai.