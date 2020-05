Allergoloog jagab kevadeks soovitusi

Kvaliteetne voodipesu on pea sama oluline kui 8-tunnine ööuni. Allergikutel on ärrituste vältimiseks soovitatav pesta linu, padjapüüre ja tekikotte vähemalt kord nädalas. Voodi pealmise kihina võiks kasutada spetsiaalset allergikutele mõeldud kattemadratsit, kuhu tolmulestad sisse ei pääse.

Allergia tekke oluliseks riskiteguriks on geneetiline eelsoodumus. Kui lähisugulastel on esinenud allergiaid, võib see suure tõenäosusega kanduda edasi ka järgmistele põlvkondadele. Täielik allergeenikontakti vältimine on praktiliselt võimatu. Siiski tehakse aina enam uusi uuringuid, et paremat allergeenide taluvust tekitada. Edukas on olnud õietolmude ja tolmulestade allergia immuunravi.