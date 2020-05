Need on parimad taimsed kaltsiumiallikad, mida oma toidulauale lisada

Kaltsiumi vajalikkusest inimorganismile teame vist küll kõik. See mineraalaine hoolitseb selle eest, et luud ja hambad oleksid tugevad. Lisaks on kaltsium oluline ka vere hüübimisprotsessides, vererõhu reguleerimiseks ning lihaste normaalse töö tagamiseks. Samas ei tea paljud, et kaltsiumit saab väga edukalt ka erinevatest taimedest ning selle imendumine ei jää alla piimatoodetes leiduva kaltsiumi imendumisele.