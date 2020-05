Onkoloogid hakkavad taas pakkuma Saaremaal vähiravi

«Alustame juunis endise intervalliga – oleme Kuressaares iga kahe nädala tagant,» ütles onkoloogiakeskuse juhataja dr Kristiina Ojamaa.

Kuressaare haigla juhatuse liige, ravijuht dr Edward Laane sõnul on Kuressaare haiglal väga hea meel, et töö tavarütm taastub ja tipp-spetsialistid jõuavad taas Kuressaarde. «Meile on äärmiselt oluline pakkuda tipp-tasemel eriarstiabi kohapeal ja selleks on ITK ulatanud saare kogukonnale oma abikäe. Loodame üheskoos lähima 1-2 kuu jooksul käivitada päevastatsionaari, kus meie patsiendid saavad nii vähiravi kui kopsuhaiguste bioloogilist ravi,» rääkis Laane, lisades, et koostöös ITK onkoloogidega on plaanis kaardistada vähihaigete teekonnad ja luua ühised onkoloogilised konsiiliumid.

Dr Ojamaa ütles, et eriolukorra ajal ei jäetud patsiente ravi ja tähelepanuta. «Tegelesime pidevalt Saaremaa patsientide raviga. Patsientidega, kes olid tablettravil, saime hakkama kaugvisiitidega – vestlesime telefoni teel ning arutasime läbi raviplaanid ja vajalikud uuringud,» rääkis onkoloogiakeskuse juhataja.

Ka eriolukorra ajal said Saaremaa patsiendid Ida-Tallinna keskhaiglasse ravile. «Töötasime koostöös meie infektsioonikontrolli ja Kuressaare Haiglaga välja meetmed, et patsiendid saaksid ikkagi Tallinnas ravil edasi käia,» rääkis Ojamaa. «Vähiravis on õigeaegne ravi oluline ning annab parima tulemuse. Ühtegi COVID patsienti ei sattunud onkoloogia osakonda ning onkoloogiaosakonna personali seas pole samuti COVIDit kellelgi tuvastatud.»

Kiireim võimalus välja selgitada, kas inimene peab tulema onkoloogi vastuvõtule, kas Tallinnasse või Kuressaarde, kas vajab lisauuringuid või peaks vaid jälgima, on läbi e-konsultatsiooni. «E-konsultatsiooni saab tellida perearst. Onkoloogia eriala e-konsultatsioonidele vastab alati onkoloog ja see on kiire võimalus saada olulist infot,» märkis dr Ojamaa.

«Vähiravi, nii kitsas kui ka kõige laiemas mõistes, saab olla edukas vaid siis, kui see on kättesaadav,» ütles dr Ojamaa. «Saaremaa on imeline koht elamiseks, kuid rasket haigust, vähki, põdevatele inimestele on pikk sõit Tallinnasse või Tartusse ravile jõudmiseks äärmiselt vaevaline. Sageli jääbki kogu kasvajaravi nende sõitude tõttu tegemata.»

«Regulaarset ja iganädalast keemiaravi Kuressaare haiglas pakkudes säästame nii patsiente kui ka nende lähedasi pikkadest sõitudest ja töölt puudumistest,» ütles Ojamaa, märkides, et ITK onkoloogid alustasid Saaremaal vastuvõtte 2019. aasta mai lõpus ja seitsme kuuga tehti onkoloogidele 178 visiiti.