Uus uuring tõestab, et koroonaviiruse epideemia võis saada alguse nahkhiirtelt

Teadlased on üritanud välja selgitada, kust koroonaviiruse epideemia alguse sai, et vähendada epideemiaga seotud vandenõuteooriaid ning ennetada järgmisi haiguspuhanguid. Seni on arvatud, et viirus levis inimestele loomaturgudelt, kuid konkreetset looma pole suudetud tuvastada.

Uue teadustöö tulemused tõestavad, et viirus ei valminud laboris inimkäe läbi. Seda vandenõuteooriat levitas ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes väitis, et tal on juhtunu kohta asitõendeid, mida seni esitatud pole. Teadlaste hinnangul jõudis viirus siiski inimorganismi loomadelt.