Ekspertide nõuanded, kuidas vältida nakatumist ühistranspordis ja taksos

Koroonaviirushaiguse läbi põdenud peaksid hoiduma teistest, kuni nad on olnud vähemalt kolm päeva palavikuta, nende sümptomid on leevenenud ja kui on möödunud vähemalt kümme päeva esialgsete sümptomite tekkest, teatasid USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskused ajakohastatud juhistes.