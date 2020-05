Haigekassa toetab rasestumisvastaste vahendite soetamist

Haigekassa vaatas kolme viimase aasta retseptiga ostetavate rasestumisvastaste vahendite kasutusse sisse. Üldiselt võib öelda, et naiste arv, kes arsti käest retsepti saavad, on aastatel 2017.-2019. püsinud sarnane, ligikaudu 70 000 naise juures. Eestis oli viimasel kolmel aastal viljakas eas naisi (15-49 aastased naised) ligikadu 285 000. Ehk lihtsalt öeldes kasutab rasestumisvastaseid vahendeid ligikaudu neli korda vähem naisi, kui neid on viljakas eas.

Kuigi naiste arv, kellele viimase kolme aasta jooksul on rasestumisvastane vahend välja kirjutatud, on suures pildis sama, on mõneti langenud beebipillide või spiraalide hinnad. Kui näiteks 2017. aastal tasus haigekassa retseptide eest (soodusprotsendi osa, mille arst retseptile märgib) 1 571 775 eurot, siis eelmisel aastal oli see summa 1 492 619 eurot. Kuigi haigekassal tuleb pidevalt pidada ravimitootjatega eri ravimite hindade üle läbirääkimisi, on rasestumisvastaste vahendite turul konkurents tootjate vahel nii hea, et hinnad on aastate vaates langenud.