Teadlased selgitavad, millised on hea vaimse tervise tunnusmärgid

Võimaliku vaimse tervise kriisi tulekul on oluline osata eristada võimalikke vaimseid probleeme, stressi ja head vaimset tervist. Hea vaimne tervis tähendab nii head enesetunnet kui ka igapäevaste toimingutega hästi hakkama saamist. Selleks, et tunda ära võimalikke vaimse tervise probleeme ja ohumärke, reastasid eksperdid hea vaimse tervise peamised omadused.

Oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks on oluline piisavalt magada, toituda tervislikult, vältida alkoholi, teha regulaarselt trenni, võimalusel aidata teisi ning luua tähendusrikkaid inimsuhteid, milles on piisavalt lähedust. Oluline on ka tegeleda regulaarselt endale meelepäraste tegevustega ning piisavalt puhata.