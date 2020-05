Covid-19 juhtumite arv on suurenemas 17 USA osariigis

Ameerika Ühendriikides on praeguseks tuvastatud 1,7 miljonit Covid-19 juhtumit ning üle 102 000 surmajuhtumi. Enamik uusi juhtumeid on 17 osariigist, mille hulgas on ka need osariigid, mis otsustasid hiljuti piiranguid leevendada.