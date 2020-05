Teadlased leidsid, et ka kergemate Covid-19 juhtumite järel tekivad antikehad

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel puudus seni teaduslik kinnitus sellele, et inimestel tekivad Covid-19 haigestumise järel antikehad, mis inimesi järgmise nakatumise eest kaitseks. Uuest uuringust on aga selgunud, et antikehad tekivad taastumise vältel ka kergemate Covid-19 juhtumite järel.