Ravimite tarbijal on mõistlik alkoholist hoiduda

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu liikmed toetavad vastutustundliku alkoholitarbimise põhimõtteid.

Võta vett vahele

Rusikareegel ütleb, et iga tarbitud alkoholikoguse järel tuleks juua alati vähemalt klaas vett. «Seda harjumust tuleks endasse harjutada ka kitsamas sõprade ringis viibides, kodus või suvilas olles,» ütleb Kutberg. Üheks alkoholikoguseks võib olla näiteks klaas veini või pits konjakit.

«Muidugi ei kaota vesi organismist alkoholijoovet. See põhimõte aitab pigem aeglustada alkoholitarbimise tempot ja annab inimesele mõtlemisaega, mille jooksul eelmise klaasikese mõju kohale jõuab ning on võimalik otsustada, kas uus klaas veini või kokteili oleks liiast. Samuti, juues iga alkohoolse joogi vahele klaasi vett, on võimalik keha vedelikutaset taastada ning ennetada vedelikupuuduse tekkimist,» räägib Kutberg.

«Kindlasti ei tohiks inimesed lasta ennast eksitada sellest, kui kokteil sisaldab vett või muud alkoholivaba jooki. Kui tellid näiteks viina mahlaga, siis ei saa võtta viina ja mahla kahe eraldiseisva joogina. Tegelikult on see lihtsalt viinast lahjem alkohoolne jook,» rõhutab Kutberg.

Jälgi alkoholisisaldust

«Iseenesest mõistetavana kõlab, et alkohoolset jooki ostes või tellides tuleks jälgida alkoholisisaldust selles. Sellegipoolest tuleb paljude jaoks üllatusena, et näiteks 0,33 liitrit 4,5% õlut ja üks pokaal (120 ml) 12% veini sisaldavad sama palju etanooli kui pits 37,5% viina,» räägib Kutberg. «Alkohol on alkohol. Seega ei õigusta pudel õlut ennast kuidagi lahjemana kui pits viina ning selle tarbimisse tuleb suhtuda samasuguse ettevaatusega nagu kangesse alkoholi.»

Ära istu rooli, ära uju

Kutberg rõhutab eriliselt, et pärast alkoholi tarvitamist ei tohiks kindlasti istuda autorooli või minna ujuma. «Tegelikult ei tohiks sõita ka muude sõidukitega nagu näiteks jalg- või tõukerattaga. Seda isegi siis, kui oled joonud ainult ühe klaasi lahjat alkoholi. Veendu, et seltskonnas oleks vähemalt üks inimene, kes on kaine ja valmis kaaslasi autoga sõidutama. Samuti tasub ka ise jälgida, et keegi seltskonnas viibija ei läheks joobe seisundis ujuma või autorooli.»

Alkoholi ei tohi kindlasti tarbida alaealised ja rasedad

«2016. aasta koolinoorte uuringust ilmnes, et enam kui pooled õpilastest pidasid alkoholi kergesti kättesaadavaks. Seejuures märkis enamik noori, et alkoholi ostsid või pakkusid sõbrad, ema, isa või kolmas isik. Seega on just täiskasvanutel väga vastutusrikas roll selles, et alkohol ei satuks alaealiste kätte,» selgitab Kutberg.

Samuti on ka raseduse ajal alkoholi tarbimine rangelt mitte-soovitatav. «Üldiselt tasuks enne alkoholitarvitamist hoolikalt mõelda kogu oma tervise ja keha seisundi peale. Kui võtad mingeid ravimeid või organism on muul põhjusel nõrk, siis on mõistlikum alkoholitarbimisest hoiduda,» ütleb Kutberg lõpetuseks.