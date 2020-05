Ravimiamet hoiatab hüdroksüklorokviini kasutamise eest Covid-19 raviks

Hüdroksüklorokviiniga ravitud patsientidel on teatatud kardiomüopaatiast, mis on südamelihase kahjustus, mille tagajärjel on tekkinud südamepuudulikkus, mis on mõningatel juhtudel lõppenud surmaga. Südamelihasenõrkuse tekkimisel tuleb ravi hüdroksüklorokviiniga lõpetada.