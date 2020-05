Kui kaua võib koroonaviirus elada kosmeetikatoodetel?

Arvestades aga, et ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud uuring näitas, et koroonaviirus võib plastpindadel elada kuni 72 tundi, pakkus ta välja, et see võib osutuda problemaatiliseks ka paljude meigikotis olevate toodete puhul. «Kuna viirus võib elada plastikust ja metallist meigitarvete pindadel kuni kolm päeva, võib seega nende katsumine ja seejärel näo puudutamine olla reaalne võimalus viirusega nakatumiseks,» tõdes ta.