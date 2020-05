Kas sääsed võivad koroonaviirust levitada?

Seni pole sääskede ja koroonaviiruse seost teaduslikult uuritud ning teadlaste hinnangul on risk väike. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul ei ole põhjust arvata, et sääsed võiksid viirust levitada ning tähelepanu paks pöörama pigem suurematele riskidele nagu rahvarohketes kohtades liikumine ning ebapiisav hügieen. Selleks, et end viiruse eest kaitsta, tuleb pesta käsi, kanda rahvarohketes kohtades maski ning vältida lähikontakti teiste inimestega.