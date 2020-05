Perearst annab nõu, mida teha toidumürgituse korral

Toidumürgitus on haigus, mis on põhjustatud saastunud toidu söömisest. Erinevad pisikud – sealhulgas bakterid, viirused ja parasiidid – või nende toksiinid, on toidumürgituse kõige tavalisemad põhjused, selgitab Minudoc.ee perearst Sergey Saadi Virtuaalkliinikus.