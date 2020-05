Kas UV-kiirgus tuleb läbi aknaklaasi, isegi kui ei teki päikesepõletust?

Mõisted ultraviolettvalgus ja UV tähistavad suhteliselt suurt lainepikkuste vahemikku 100-400 nanomeetri (nm) vahel. See jääb nähtava valguse ja elektromagnetilise spektri röntgenkiirte vahele. UV-d nimetatakse sõltuvalt selle lainepikkusest lähiultraviolettkiirguseks (UVA), keskultraviolettkiirguseks (UVB) ja kaugultraviolettkiirguseks (UVC). Maa atmosfäär neelab UVC täielikult, seega ei kujuta see tervisele ohtu.

Läbipaistev klaas neelab peaaegu kogu UVB-kiirguse. See on lainepikkuste vahemik, mis võib põhjustada päikesepõletust, nii et on tõsi, et päikesepõletust ei saa läbi klaasi.