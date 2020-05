Psühholoog õpetab, kuidas vähendada pingeid ja ärevust

Järgmine samm oleks hinnata olukorda ja uurida, kas ja mida saab ette võtta, et enesetunnet ja olukorda parandada. Tegeleda tuleks nende probleemidega, mis on reaalsed ja millele lahenduse otsimine sõltub minust endast.

«Probleemid, mis on väga hüpoteetilised ja mis ei sõltu endast, tuleks kõrvale jätta. Võimalikud lahendused tasuks endale kirja panna,» räägib Kajalaid. «Üks lahendusi on ka kõrvalise abi otsimine, kas lähedaselt või spetsialistilt. Seega – hakka tegutsema. Veel soovitaks püüda end aeg-ajalt täiesti välja lülitada ehk teha seda, mis meeldib ja lõõgastab, olgu siis muusika kuulamine, liikumine, hobitegevus.»

«Lõpetuseks küsi endalt, millised on sinu vajadused ja millal neid viimati rahuldasid. Ära unusta ka oma vastutuse piire: ehkki eriolukorra ajal olime lõik õpetajad, kasvatajad, kokad, koristajad, kodused kiirabiarstid, ei suuda me tegelikult kõiges olla suurepärased ning vahel on vaja spetsialisti poole pöörduda.»