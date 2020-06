Teadlased uurivad, kas Covid-19 läbi põdenud inimesed võivad uuesti nakatuda

Amsterdami teadlaste uuringust on selgunud, et inimesed võivad kuus kuud pärast viiruse põdemist uuesti nakatuda. Uuringus jälgiti varasemate koroonaviiruste juhtumeid viimase 35 aasta jooksul ning leiti, et koroonaviiruste vastu tekkiv immuunsus kestab sageli vaid 12 kuud. Uuringu käigus leiti, et 12 kuud pärast viiruse läbi põdemist esines uuesti nakatumisi ning antikehade hulk hakkas vähenema juba kuus kuud pärast taastumist.