Laste uneuuringute keskus luuakse Tallinna lastehaiglasse annetajate toel

«Unehäireid esineb lastel juba alates imikueast, need võivad olla nii meditsiinilised kui mittemeditsiinilised. Kui lapsel on uneprobleem, siis tähendab see tihti, et terve perekonna uni on häiritud, sellega kaasnevad kurnatus ja pinged,» rääkis Tallinna lastehaigla neuroloog dr Valentin Sander. «Spetsiaalselt lastele mõeldud uneuuringute keskust praegu Eestis ei ole, kuid vajadus selle järele on suur. Unehäiretega tegelemine nõuab süsteemset lähenemist, sest probleemide põhjused võivad olla väga mitmetahulised. Suures haiglas asuva unekeskuse eelis on see, et iga juhtumi puhul on võimalik kaasata vajalikke eksperte, kes aitavad leida laste uneprobleemidele lahendusi.