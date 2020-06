See tervislik jook aitab kiirendada kaalukaotust

Must tee sisaldab rohkelt flavonoide, mis aitavad ennetada kroonilisi haiguseid ja vähendada rasvumise riski. Kofeiin aitab organismil lõhustada talletunud rasvarakke ning uuringutest on selgunud, et tee joomise tagajärjel väheneb soolestiku mikrobioomis rasvumist soodustavate bakterite hulk.