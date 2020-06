Teadlased tegid kindlaks, kui kaua võivad sümptomiteta nakatunud koroonaviirust levitada

Seni ilmunud uuringutest on teada, et kuni 35 protsenti Covid-19 nakatunutest ei koge sümptomeid, kuid teadlaste hinnangul on sümptomiteta nakatunute arv tegelikult suurem. Sümptomiteta nakatunute tuvastamine on raske, sest nad ei pruugi pöörduda arsti juurde ega tunda end halvasti. Seetõttu soovitavad eksperdid kõigil, kellel on olnud teadaolev kontakt nakatunu või sümptomitega inimesega, käia testimas.