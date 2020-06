Viis vitamiini, mida peaksid rohkem tarbima

B9-vitamiin ehk foolhape toetab punaste vererakkude tootmist ja toimimist ning eriti oluline on see vitamiin rasedatele naistele. B9-vitamiini leidub kõige rohkem puu- ja juurviljades ning kaunviljades, kuid paljud inimesed ei tarbi neid regulaarselt ja piisavalt ning B9-vitamiini puudus on üsna levinud. Parimad B9-vitamiini allikad on rohelised lehtsalatid, tsitruselised, maasikad, melonid ja kaunviljad, nagu herned ja oad.