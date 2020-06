Teadlased reastasid toiduained, mida mehed pikema eluea nimel rohkem sööma peaksid

Rohelised salatid on oluline osa tervislikust toitumisest ning spinat sisaldab rohkelt beetakaroteeni, luteiini ja zeaksantiini. Uuringutest on selgunud, et need ühendid aitavad ennetada vähirakkude teket ning kaitsta silmi nutiseadmete sinise valguse eest. Ühe uuringu tulemusel leiti, et üks portsjon spinatit päevas ennetab oluliselt kognitiivse võimekuse vähendamist ning et regulaarselt spinatit tarbinud inimeste vaimne võimekus on võrreldav neist 11 aastat noorematega.