Tervisliku eluviisiga alustamiseks pole kunagi liiga hilja

Teadusuuringutest on selgunud, et ainuüksi vananemine ei põhjusta haigusi enne 90ndat eluaastat, kuid elustiil, toitumine ja füüsiline aktiivsus mõjutavad oluliselt seda, kui kaua ja kui tervelt inimene elab. Teadlased hoiatavad, et vähene füüsiline aktiivsus suurendab oluliselt vähi, diabeedi, dementsuse ja südamehaiguste riski. Kõige rohkem mõjutab inimese tervist ja haiguste riski ebatervislik toitumine ning probleemi süvendab asjaolu, et inimesed ei pruugi võtta toitumise mõju haiguste riskile tõsiselt. Varasematest uuringutest on selgunud, et kõige tervemad on need, kes tarbivad iga päev piisavas koguses puu- ja juurvilju, kaunvilju, pähkleid, seemneid, täisteratooteid, tervislikku valku ning väldivad punast liha, töödeldud toiduaineid nagu saiakesed, maiustused, töödeldud liha, valge riis ja pasta. Lisaks on oluline vältida tubakatooteid, alkoholi ning liigset stressi. Vanemate inimeste puhul mängib hea vaimse ja füüsilise tervise säilitamisel rolli ka üksildus ja sotsiaalsed suhted. Mitmete teadusuuringute tulemustest on selgunud, et üksildus põhjustab kroonilist stressi, depressiooni, ärevust, unehäireid, vähenenud motivatsiooni ja produktiivsust, mäluhäireid ja vähenenud vaimset võimekust. Stress, kehv uni ja ärevus mõjutavad omakorda inimese füüsilist tervist, suurendades südamehaiguste riski ning vähendades immuunsüsteemi võimekust.

Teine oluline eluiga pikendav tegur on füüsiline aktiivsus, mis vanuse kasvades väheneb. Sageli arvatakse, et inimese kehv füüsiline vorm annab märku vanadusest ning on paratamatus, kuid tegelikult on võimalik kõigil inimestel sõltumata vanusest ja terviseprobleemidest oma elukvaliteeti trenniga parandada. On ekslik arvata, et kui füüsiline aktiivsus on inimesele raske või ebamugav, ei peaks sellega tegelema. Vastupidi, seda olulisem on parandada vormi ning seeläbi ka elukvaliteeti. Teadlased on kindlaks teinud, et füüsilist võimekust, lihasmassi ja luutihedust on võimalik parandada igas vanuses.

Uuringutest on selgunud, et iga päev jalgrattaga sõitvad 55–79-aastased saavad igapäevaste toimetustega väga hästi hakkama ning neil ei esine liigeseprobleeme või valusid. Samuti on iga päev jalutavate või rattaga sõitvate vanainimeste vaimne võimekus parem kui neil, kes ei ole füüsiliselt aktiivsed.