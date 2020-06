Uuringus selgus, milline distants takistab tõhusalt koroonaviiruse levikut

Füüsiline distants: vähem kui meetri kaugusel oli tõenäosus viiruse edasi andmiseks 12,8 protsenti, aga see langes 2,6 protsendini, kui inimeste vaheline kaugus oli rohkem kui meeter. Lisati, et kui distants on kaks meetrit, võib see olla veelgi tõhusam.