Teadlased avastasid, millise geeni on neandertallastelt pärinud kolmandik Euroopa naistest

Progesteroon on hormoon, millel on oluline roll menstruaaltsüklis ja raseduse ajal. Enam kui 244 000 naise biopanga andmete analüüsid näitavad, et peaaegu iga kolmas naine Euroopas on progesterooni retseptori pärinud neandertallastelt. 29 protsenti kannab neandertali inimese retseptori ühte eksemplari ja kolm protsenti kahte eksemplari.