Soome uuring: iga neljas eakate hospitaliseerimine on põhjustatud ravimitest

Uuringust tuli välja, et ravimite kõrvaltoimed esinevad viiendikul statsionaarsel ravil olevatest patsientidest ning kolmandik ravimite kõrvaltoimetest on välditavad. Kõige enam ravimite kõrvalnähtusid ja ravimivigu põhjustavad kesknärvisüsteemiga seotud ravimid.

Uuringust tuli välja, et 23 protsenti eakate hospitaliseerimisest on seotud ravimite kasutamisega.

Enamuse ravimite kõrvaltoimete tekkepõhjuseks on ravimi manustamisviga, dokumenteerimisviga või ravimite ebaõige manustamine patsientidele. Uuringust selgus, et 40 protsendil juhtudel ei suudetud tuvastada, et patsiendi hospitaliseerimise põhjus on tõenäoliselt ravimi kõrvaltoime.