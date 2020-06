Raske südameoperatsiooni läbi teinud kümnekuune Brianna vajab kaasmaalaste abi

Aprilli alguses tegi pisike Brianna läbi väga raskelt kulgenud südameoperatsiooni, lisaks kaasasündinud südamerikkele esinevad lapsel ka korduvad ja visad südamepekslemise hood, mida ei ole kahjuks võimalik ravimitega täielikult kontrollida. Selliste hoogude radikaalseks raviks – kateeterablatsiooniks – on Brianna aga veel liiga väike ning peab kasvama. Pulssoksümeetrit vajab pisitüdruk selleks, et vanematel oleks võimalik lapse südamerütmi jälgida ning südamepekslemise hoo tekkimisel õigeaegselt haiglasse pöörduda. Jälgimisseade maksab 831 eurot.

Arstide sõnul viivad südamepekslemise hood pikal kestvusel südamepüüdulikkuse kujunemiseni, südamepuudulikkuse ilmingid jäävad aga mittemeedikule tihti märkamatuks. Et Brianna saaks turvaliselt kasvada ja valmistuda eesootavaks südameprotseduuriks, vajab pisitüdruk heade inimeste abi.

«Olles korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus harvaesinev diagnoos jätab lapse elutähtsast aparaadist ilma, loodame väga, et ka sellele olukorrale leitakse spetsialistide ja haigekassa koostöös siiski lähiajal lahendus,» kommenteeris olemasolevat olukorda TÜK Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

Väikesele Briannale vajaliku elutähtsa aparaadi muretsemiseks on võimalik ulatada abikäsi, tehes annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse «Brianna»:

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisilastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmetesoetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks.