Pikema eluea nimel tasub süüa regulaarselt just seda toiduainet

Tasakaalustatud toitumine on pika ja terve elu alus ning teadlased soovitavad tervise hoidmiseks süüa iga päev vähemalt 300 grammi juurvilju, 250 grammi puuvilju, peotäie pähkleid või seemneid ning piisavas koguses valku ja kiudaineid. Uuringutest on aga selgunud, et mõned toidud on organismile eriti kasulikud ning seetõttu soovitavad teadlased inimestel regulaarselt süüa ingverit.