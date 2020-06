Uuringus selgus ninas elavate laktobatsillide seos hingamisteede haigusega

Rohkelt on andmeid laktobatsillide mikroobivastasest ja immuunsust toetavast toimest inimese soolestikus, tupes ja nahal. Vähem on andmeid nende levikust ja funktsioonist inimese ülemistes hingamisteedes.

Võrreldes 100 terve inimese ja 100 kroonilise sinuiidiga patsiendi nina mikroobide koosseisu, ilmnes, et laktobatsillide perekonda kuuluv Lactobacillus casei AMBR2 on kohastunud elutsema ülemistes hingamisteedes ja neid leidub kroonilise rinosinuiidiga haigete ülemistes hingamisteedes ligi 10 korda vähem. Autorid järeldavad, et bakteril L casei AMBR2 on mikroobivastased ja immuunsust toetavad omadused.