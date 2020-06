Arst selgitab, kuidas mõjutab ööund treening ja millal seda harrastada

«Treening võib parandada une kõiki aspekte ja seda on kasutatud ka unetuse sümptomite vähendamiseks,» kinnitas dr Sõõru. Ka üks eakate hulgas läbiviidud uuring näitas, et treenimine vähendas uinumiseks kulunud aega peaaegu poole võrra ja pikendas ööund 41 minutit. «Raske unetusega inimestele on pakkunud liikumine rohkem eeliseid kui enamik ravimeid,» märkis arst. On leitud, et treening lühendas magama jäämise aega 55 protsenti, kogu öine ärkvelolek vähenes 30 protsendi võrra ja ärevus 15 protsenti, samal ajal suurenes kogu uneaeg 18 protsendi võrra.