Uuringutest selgus koroonaviirusega kaasnev suur terviserisk

Paljude uuringute andmeil on Covid-19-haigetel suur trombootiliste tüsistuste risk. Erinevatel andmetel on trombootilisi tüsistusi 25–49 protsendil intensiivravi osakonnas ravitud Covid-19 haigetest. Muutuste tase sõltub kliinilise seisundi raskusest.

Tromboosi profülaktikaks soovitatakse vastunäidustuste puudumisel kõigile hospitaliseeritud haigetele rakendada ravi madalamolekulaarse hepariiniga (enoksapariin 40–60 mg päevas). On andmeid, et ka rutiinses doosis tromboprofülaktika rakendamisel jääb kriitilises seisundis Covid-19-haigete seas trombootiliste tüsistuste risk suuremaks, kui see on tavapraktikas mitte-Covid-19-haigetel.