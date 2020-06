Teadlased õpetavad, kuidas tunda ära kroonilist stressi

Epideemia ja eriolukorraga kohanemine on olnud raske kõigile ning vaimse tervise spetsialistid hoiatavad, et olukorrale võib järgneda vaimse tervise kriis, vahendab Medical Daily. Seetõttu on oluline osata ära tunda kroonilise stressi tunnusmärke, et ennetada tõsisemaid probleeme.