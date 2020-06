WHO hoiatab: koroonaviirus võib muutuda ohtlikumaks

«Tegemist on normaalsete muutustega viiruse genoomis, mis ei pruugi seda ohtlikumaks muuta,» selgitab Maailma Terviseorganisatsiooni nakkushaiguste spetsialist Maria Van Kerkhove. Nii gripp kui varasemad koroonaviirused on aja jooksul muutunud, kuid see ei tähenda, et need oleksid inimestele ohtlikumad.

Viirus on hakanud jõudsamalt levima vaesemates riikides nagu Brasiilia ja Mehhiko, kus on nakatunute ja surmajuhtumite arv suurenenud. Samuti on nakatunute arv taas suurenemas piirkondades, kus on eriolukorraga seotud piiranguid leevendama hakatud. See seab ohtu eesliinitöötajad, teenindussekotri töötajad ja vaesemad inimesed, kellel ei ole võimalik töö või majandusliku seisu tõttu kodus püsida.

Ekspertide sõnul tuleb inimestel arvestada, et viirusele eelnevasse perioodi tagasiminek ei ole võimalik ning uute puhangute ennetamiseks on vajalikud teatavad ettevaatusabinõud ka siis, kui nakatunute arv on väike. Jätkuvalt soovitatakse hoida distantsi, haigussümptomite esinemisel kodus püsida, puhastada käsi ning vältida rahvarohkeid kohti.