Teadlased leidsid, et 70 protsenti koroonaviirusesse nakatunutest teisi nakatunud ei ole

Teadlased uurisid sadu jaanuarist aprillini tuvastatud Covid-19 patsiente ning leidsid, et viiruse leviku peamiseks põhjustajaks on supernakatajad, kes nakatavad lühikese aja vältel palju inimesi. Teadlaste hinnangul on supernakatajate hulk arvatust suurem ning 80 protsenti uuritud nakatunutest said viiruse massiüritustelt või ühistranspordist.