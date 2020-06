Teadlased lõid punased verelibled, mil on paar lisaomadust

Teadlased on püüdnud välja töötada sünteetilisi punaseid vereliblesid, mis jäljendaksid looduslike rakkude omadusi nagu elastsus, hapniku transport ja pikk ringlusaeg. Seni on kunstrakkudel olnud üks või paar omadust. ACS Nanos teadlased teatasid, et sünteesisid punased verelibled, millel on rakkude kõik loomulikud võimed, lisaks veel paar uut, vahendab Science Daily.